Çöp evde alevler yeniden yükseldi | Video

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde yangın çıkan içi çöp dolu binada yeniden alevler yükseldi. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nedim Sokak üzerinde bulunan ve gece saatlerinde yangın çıkan içi çöp ve kağıt dolu binada sabaha karşı alevler yeniden yükseldi. Alevlerin artmasının ardından bölgeye çok sayıda takviye itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada yeniden bir yangın oluşmaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor.