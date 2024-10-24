Çöp evden 10 kamyon çöp çıktı | Video 24.10.2024 | 12:35 Manavgat Belediye Zabıtasının belirlediği daha önce boşaltılması için 2 kez süre verilen Aşağı Pazarcı Mahallesindeki çöp evin içerisinden alkol şişesinden tüplü televizyona 10 kamyon çöp çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 ay önce Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokak no: 23 adresinde Ahmet Y. isimli şahsın ikamet olarak kullandığı zemin kattaki yaklaşık 100 metrekarelik dükkanın çöp ev olduğunu belirledi. Zabıta ekiplerinin tespitinin ardından dükkanı ikamet olarak kullanan ve topladığı çöpleri içeride istif ettiği belirlenen Ahmet Y.'ye çöpleri boşaltması için 2 kez süre verildi. Ahmet Y.'nin verilen süre içerisinde çöpleri boşaltmaması üzerine polis gözetiminde Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmasına karar verildi.

İŞ MAKİNASINA SIK SIK MÜDAHALE ETTİ

Sabah erken saatlerde çöp evin bulunduğu adrese gelen belediye ekipleri, kapının açılmasıyla kötü kokular yayılmaya başlayınca maske takmak zorunda kaldı. İş Makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenen çöpler Manavgat çöplüğüne götürüldü. İkamet ettiği dükkanı çöp eve dönüştüren ve verilen sürede boşaltmayan Ahmet Y., iş makinesinin kepçesini her dolduruşunda içerisinde önemli bir şeyler olduğunu belirterek müdahalede bulundu. Zaman zaman zabıta ve polis nezaretinde çöplerin içerisinden aldığı bazı malzemeleri kamyona konmaması için kenara istif etti. Çöp evin boşaltılması işlemini komşular ve çevredeki vatandaşlar merakla izledi.