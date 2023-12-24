Video Yaşam Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video
Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video

Çöpten yemek yeme numarası yapan dilenciler yakayı ele verdi | Video

24.12.2023 | 10:12

Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan yabancı uyruklu dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

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Karaköy'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler, yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı. Dilenci kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi gösterip duygu sömürüsü yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilencilerin bulunduğu yere geldi. Suçüstü yakalanan 4'ü çocuk 8 dilenci, cezai işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilerden birinin kucağında 1 aylık bebeğinin olduğu öğrenilirken, dilencilere 617'şer lira cezai işlem uygulandı.

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