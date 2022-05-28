Çorum'da belgeselleri aratmayan görüntüler... Yaban hayatı fotokapanlara böyle yansıdı | Video
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Çorum’da yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara birçok yaban hayvanı takıldı. Fotokapanlara yakalanan vahşi hayvanların yaşam sırları kayıt altına alındı.
Türkiye'de uzun yıllardan beri düzenli olarak gerçekleştirilen envanter çalışmaları, bilinen türlerin popülasyon durumlarını ortaya koyuyor, artış ve azalışlara ilişkin yapılacak çalışmalara yön veriyor. Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından envanter ve izleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından önemseniyor ve destekleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Çorum'da fotokapanlarla yaban hayatını gözlemliyor. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanları ile ilgili yapılacak olan tür tespiti ve popülasyon dinamiklerinin izlenmesi gibi çalışmalarda da fotokapan kullanıyor. Bu çalışma sonucunda yıllar itibarıyla aynı sahada, aynı tarihler arasında, aynı koordinatlarda fotokapan kurularak; fotokapanlara yakalanan birey sayılarının tespit edilmesi, sonraki yıllarda aynı çalışmanın tekrarlanması sonucunda yıllar içerisindeki değişimin izlenmesi hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü'nün Çorum'da fotokapan kurulup, izleme çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Fotokapanlardan kızıl geyik, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi hayvanlara ait görüntüler elde edildi.