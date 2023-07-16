Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan AHaber'de önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AHaber canlı yayınında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz'a vurgu yaparak, "Hain yapılardan temizlenmiş ordumuz bu dönemden sonra çok başarı operasyonlar düzenledi." dedi. Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turuna ilişkin, "Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Ülkemizin ekonomisi büyüyecek." ifadelerini kullandı.