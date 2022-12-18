Video Yaşam Damacanalar yola uçtu, sürücüler büyük korku yaşadı | Video
Damacanalar yola uçtu, sürücüler büyük korku yaşadı | Video

Damacanalar yola uçtu, sürücüler büyük korku yaşadı | Video

18.12.2022 | 12:30

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Kağıthane’de seyir halindeki su kamyonetinin yan tentesi açılınca dolu damanacalar yola savruldu. Üzerine damacana uçak otomobil hasar görürken, o anlar kameraya yansıdı. Trajikomik kazayı gülerek anlatan otomobil sahibi Fatih Aytekin, “Üç dört tane damacana bildiğin havada uçuyordu” dedi.

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Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin İnce (45) yönetimindeki 34 LM 8744 plakalı damacana dolu su kamyoneti, dağıtım için yola çıktı. Sürücü yoluna devam ettiği esnada kamyonetin yan tentesi bir anda açıldı. Kasanın açılan bölümünden çok sayıda damacana o esnada karşı istikamette 34 BLY 806 plakalı otomobille seyreden Fatih Aytekin (33) idaresindeki araca çarptı. Olay sonucu neye uğradığını şaşıran sürücü bir anda frene basıp dururken, otomobilin de maddi hasar meydana geldi. Diğer sürücüler ise kazadan kılpayı kurtuldu.

Olayın ardından sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Polislerin bile şaşırdığı o trajikomik kaza kameralara yansırken, ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yola savrulan damanacalar kamyonet sahibi tarafından toplanırken, cadde üzerinde ise trafik yoğunluğu meydana geldi.

"ÜÇ DÖRT TANE DAMACANA BİLDİĞİN HAVADA UÇUYORDU"
Trajikomik kazayı gülerek anlatan otomobil sürücüsü Fatih Aytekin, "Ben yolumda seyir halindeyken havadan üç dört tane damacana geldi. Karşı şeritten gelen arabadan düşmüş işte direkt benim arabamın üzerine vurdu. Ben zaten hiçbir şey anlayamadım. Damacanayı havada gördüm, gürültü duydum ve sonuç bu. Üç dört tane damacana bildiğin havada uçuyordu. Aracın da ön tarafı dağıldı. Şaşırdım, güldüm. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Komik video içeriği gibi yani. Damacanaları da aldılar götürdüler herhalde. Zaten trajikomik bir durum" dedi.

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