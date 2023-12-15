DEAŞ'a fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı | Video 15.12.2023 | 09:43 Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.