DEAŞ'a fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı | Video
Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.
Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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