Video Yaşam Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video

Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video

Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video
29.09.2021 | 13:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 01:22
Kocaeli'de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 29.09.2021 | 13:53
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 02:37
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 29.09.2021 | 15:09
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 01:40
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 29.09.2021 | 15:00
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 29.09.2021 | 14:38
Antalya’da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 02:41
Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 29.09.2021 | 14:38
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 04:14
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 29.09.2021 | 13:55
Gaziantep’ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 05:51
Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 29.09.2021 | 13:53
Esra Erol’da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım’a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah’tan canlı yayında şok açıklama 07:00
Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama 29.09.2021 | 12:06
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 02:39
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 29.09.2021 | 13:17
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi | Video 01:50
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi" | Video 29.09.2021 | 13:17
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim | Video 06:07
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: "Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim" | Video 29.09.2021 | 12:50
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 02:13
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 29.09.2021 | 12:50
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 01:57
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 29.09.2021 | 13:03
Bir Zamanlar Çukurova’da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol’dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 05:43
Bir Zamanlar Çukurova'da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol'dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 29.09.2021 | 12:04
Tüm bisikletlerin lastiklerini kesti | Video 00:22
Tüm bisikletlerin lastiklerini kesti | Video 29.09.2021 | 11:21
Tarihi eser operasyonu polis kamerasında! 5 binin üzerinde eser ele geçirildi | Video 02:23
Tarihi eser operasyonu polis kamerasında! 5 binin üzerinde eser ele geçirildi | Video 29.09.2021 | 10:59
Kediyi aracıyla ezip umursamadan böyle kaçtı | Video 02:29
Kediyi aracıyla ezip umursamadan böyle kaçtı | Video 29.09.2021 | 10:59
Akan trafikte yolun ortasında yürüdü | Video 00:28
Akan trafikte yolun ortasında yürüdü | Video 29.09.2021 | 10:59
Ataşehir’de komşuların şalter kapatma tartışması tornavidalı kavgaya döndü | Video 05:19
Ataşehir’de komşuların "şalter kapatma" tartışması tornavidalı kavgaya döndü | Video 29.09.2021 | 10:40
İstanbul’da akılalmaz olay: Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı | Video 03:25
İstanbul’da akılalmaz olay: Okuldan çıkan öğrencilerin üstüne torpil attı | Video 29.09.2021 | 10:40

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü, milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sabah 05.30'da Anamur Burnu'ndan KKTC'ye doğru ilk kulacını atan milli yüzücü Emre Seven 16 kilometrelik mesafe katetti. 7 saattir kulaç atan Seven'e 3 tekne ve bir zodyak eşlik ediyor. 1 saatte bir beslenmesini yapan yüzücü yaklaşık 28 saat daha yüzerek 80 kilometrelik mesafeyi dinlenmeden yüzerek KKTC'ye ulaşmayı hedefliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA