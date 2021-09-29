Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video
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Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü, milli sporcu Emre Seven, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Temiz Denizlerde Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzme denemesinde 7 saati geride bıraktı.
Sabah 05.30'da Anamur Burnu'ndan KKTC'ye doğru ilk kulacını atan milli yüzücü Emre Seven 16 kilometrelik mesafe katetti. 7 saattir kulaç atan Seven'e 3 tekne ve bir zodyak eşlik ediyor. 1 saatte bir beslenmesini yapan yüzücü yaklaşık 28 saat daha yüzerek 80 kilometrelik mesafeyi dinlenmeden yüzerek KKTC'ye ulaşmayı hedefliyor.