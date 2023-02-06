Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu | Video
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.
Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Merkez ilçelerde ekipler kurtarma çalışması yaparken, Tufanbeyli ilçesinde de 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Tüm ekiplerin seferber edildiği Adana'da en kazlardan kurtarma çalışması yapıldığı kaydedildi.
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