Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı böyle beklediler | Video 07.02.2023 | 14:30 Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler enkaz altından yaralı ve cansız bedenleri çıkarırken, bazı yerlerde ise hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5.katındaki yaşlı kadının görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da bir çok bina yerle bir oldu. Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken, özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, bir çok kamu kurum binası ve iş yeri yıkıldı. Yıkılan apartmanların önüne park edilen bir çok otomobil enkaz altında kaldığı görüldü.

Kızılay, 15 Temmuz Parkı'na çadırlar kurarken, depremzedelere sıcak ikramda bulundu.

İstanbul İtfaiyesi Mobil Dinlenme Aracı da sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Mobil baz istasyonu, jeneratör ve bir çok iş makinası da şehirde depremden etkilenen vatandaşların hizmetine girdi. Antakya merkezde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, özel iş makinaları ve yetkililere vatandaşlar da yardım etti. Annesi enkaz altında kalan bir genç kız, enkaz kaldırma çalışmalarında ekiplerin yanına gelerek annesine seslendi.