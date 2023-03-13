Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi'nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı: CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca... | Video

Kentsel dönüşüm gerçeğini anlatan Emek Mahallesi sakinleri, birtakım siyasi hesapların kurbanı olduklarını söyleyerek, “CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca bütün CHP’liler karşı çıktı. Kentsel dönüşüm olsa manzara bu şekilde olmazdı” dedi. Mahallenin deprem sonrası hali ise dron ile havadan görüntülendi.