Dev platform 57 metre suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü altından çıkarıldı | Video

Çanakkale Boğazı’na önceki gün giriş yapan Marshall Adaları bayraklı ‘Albatross’ isimli ağır yük gemisinin üzerindeki 124 metre yüksekliğe sahip ve 3 ayağı bulunan platform, su yüzeyinde kalan ayak yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun acil kurtarma gemisi tarafından çekilerek 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan Silivri'ye giden Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, 18 Ekim Pazartesi günü saat 08.15'te Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapmıştı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri refakat ederken, boğaz da tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

124 METRE YÜKSEKLİKTEKİ PLATFORM YAKLAŞIK 57 METRE SUYA BATIRILDI

Lapseki Suluca açıklarında bekletilen 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde 124 metre yükseklikte olan ve 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli platform, denize indirildi. Ayakları 57 metre derinliğe batırılan platform 4 gündür Suluca açıklarında bekletiliyordu. 'Albatross' isimli ağır yük gemisinden indirilen platform, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi.

Nene Hatun gemisi tarafından çekilen plafforma, 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.

Nene Hatun tarafından çekilen platform, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişi sağlandıktan sonra ayakları yeniden su yüzeyine çıkartılarak yoluna devam etti.

Platformun, Silivri'deki BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatında kullanılacağı öğrenildi.

Platformun lojistik faaliyetlerini yürüten Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. ile Çanakkale'deki lokal acentesi İmroz Gemi Acentesi yetkilileri, 4 gün boyunca gece ve gündüz planlamalar yaparak platformun 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini sağladı.