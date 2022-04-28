Video Yaşam Devrilen traktörün altında kalarak can verdi | Video
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi | Video

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi | Video

28.04.2022 | 16:06

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Orhangazi’ye bağlı Gürle altında zeytinlikte traktörü ile tarla süren bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Çeltikçi Mahallesi sakinlerinden olan şahsın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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Olay saat 13.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gürle mahallesi altındaki bir zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mumcu (48) Gürle altında, sulama kanalı yakınındaki bir zeytinlikte traktörle tarla sürerken, traktörle manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak kanal kenarındaki boşluğa devrilerek ters döndü.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI
Traktör sürücüsü Ömer Mumcu ters dönen traktörün altında kaldı. Bu esnada kazayı fark eden vatandaşlar olaya müdahale etti. Yakınlardan bir işyerinden çağrılan vinç ile traktör kaldırıldı. Sağlık ekipleri traktör altından çıkarılan 2 çocuk babası Ömer Mumcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kaza ile ilgili Orhangazi Savcılığı ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ömer Mumcu'nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Ömer Mumcu'nun cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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