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OTOMATİK OYNAT
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü ağır yaralandı | Video 19.09.2022 | 08:24
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Bursa'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak karşı yola uçtu. Yol kenarındaki ağaçları devirerek durabilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Öte yandan araçta bulunan alkol şişeleri kameraya yansırken, Yaşar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.