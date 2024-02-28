Diyarbakır’da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi hafif yaralandı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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