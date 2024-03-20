Diyarbakır’da emlak ofisine sanal bahis baskını: 4 gözaltı | Video
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisinde yapılan sanal bahis baskınında bahis oranlarının ve ödeme miktarlarının yazılı olduğu peçete ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Akşam saati olmasına rağmen emlak ofisinde olağan dışı hareket olduğunu tespit eden Bismil Asayiş Büro Ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile mekana baskın yaptı.
ANLAŞILMASIN DİYE BAHİS MİKTARI VE ORANINI PEÇETEYE YAZDILAR
Polis, emlak ofisinde yaptığı aramada çöpten çıkardığı isim ve bahis oranı ile bahis miktarlarının yazılı olduğu peçete buldu. Yazılı olduğu kağıtlarla birlikte iki adet akıllı telefona ve bir adet bilgisayara el konuldu.
4 GÖZALTI
El konulan bilgisayar ve telefonlar dijital iz incelemesi için Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilirken, emlak ofisinin sahibi F.Ö.(27) ve mekanda sanal bahis oynadığı değerlendirilen F.Y.(26), H.K.(23) ve A.S.(32) hakkında '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi' hakkında kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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