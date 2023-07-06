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Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekibine taşlı saldırı | Video

06.07.2023 | 13:31

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekiplerine taşla saldıran gruptakiler, bir çalışanı darbetti, 4  hizmet aracına zarar verdi.

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Kaçak elektrik kontrolünün ve 4 abonenin yasal çağrılara rağmen ödenmeyerek 4 milyon liraya ulaşan borcu nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması için Ergani ilçesi kırsal Karabıçak Mahallesi'ne dün giden enerji şirketi çalışanları, bölgeye girişlerine izin vermeyen bir grup tarafından durduruldu. Ekiplerle tartışan grup, enerji şirketi personelini darbederek hizmet araçlarına taşlarla saldırdı. Olayda 4 hizmet aracı zarar görürken, grubun saldırı anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Jandarmanın müdahale ettiği olayda bazı kişiler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Enerji şirketi tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrikle mücadelenin süreceği belirtilerek, "Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76'dan yüzde 43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

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