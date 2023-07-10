Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli Muğla ve İstanbul illerinde 'Örümcek suç örgütüne' yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.
Gözaltında bulunan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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