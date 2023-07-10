Video Yaşam Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video
Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video

Diyarbakır'da 'Örümcek suç örgütü' operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı | Video

10.07.2023 | 10:19

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli Muğla ve İstanbul illerinde 'Örümcek suç örgütüne' yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde kendisine koşulsuz itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile insanlar üzerinde korku ve baskı oluşturan ayrıca örgütün gerçekleştirdiği darp, tehdit ve kurşunlama olaylarını video kaydına alarak sonrasında bu kayıtları tehdit unsuru olarak kullanıp kendisine ve örgüt üyelerine silah veya para gibi maddi menfaat temin edip, ilçe sakinleri ve esnaf üzerinde baskı, korku ve infial ortamı oluşturarak en ufak olaylarında dahi silah kullanmaktan çekinmeyen İ.H.D. liderliğindeki 'Öldürmeye Teşebbüs, Yağma, Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Kasten Yaralama, Adli Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Vaya Değiştirme, 6136 SKM, Suçu Üstlenme ve Şantaj' suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. 07 Temmuz 2023 günü sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli, Muğla ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 24 adet narkotik etkili ilaç, 152 adet fişek, 3 adet kılıç ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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