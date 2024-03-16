Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesine ‘Sibergöz-24’ operasyonu: 25 tutuklama | Video
Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesi üyelerinin ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen “Sibergöz-24” operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 25’i tutuklandı.
Yasadışı bahis panelini satın alan diğer çete üyelerinin internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldıkları ve siber polisine yakalanmamak için yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.
Çete, eş zamanlı 'sibergöz-24' adı verilen operasyonla çökertildi. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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