Doç. Dr. Selçuk'tan Van Gölü'nün kuzeydoğusu için 'deprem göçü' açıklaması

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Van'da meydana gelen depremlere ilişkin Van Gölü'nün doğusundan kuzeydoğusuna doğru deprem göçü var. Bölgede deprem üretecek birden fazla aktif fay bulunuyor. Şu anda depremlerin hepsi kuzeyde devam ediyor çünkü bu fayların çoğunun devamı İran'da dedi.