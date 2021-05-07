Video Yaşam Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video

Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video

Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video
07.05.2021 | 09:55

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Kağıthane’de 69 yaşındaki Hanife K., doğum gününde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde ölen kadının ihbarının polise sabah yapılması şüpheli bulundu. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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Olay, 5 Mayıs akşamı Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Kaçar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Hanife K., eşi Kemal K. ile birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kemal K. eşinin öldüğünü sabaha kadar kimseye söylemedi. Sabah eve gelen oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadının hayatını kaybettiği doğrulandı.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU
Kemal K.'nin eşinin ölüm haberini kimseye söylememiş olması polisi şüphelendirdi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni cenaze aracına yüklendi. Kemal K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

ALZHEİMER HASTASI KADIN DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ
69 yaşında hayatını kaybeden Hanife K.'nin ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Hanife K.'nin 5 Mayıs 1952 gününde doğduğu yani doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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