Video Yaşam Dolandırıcılar bu kez doktorları hedef aldı | Video

Dolandırıcılar bu kez doktorları hedef aldı | Video

Dolandırıcılar bu kez doktorları hedef aldı | Video
27.07.2021 | 16:03

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Doktor bir arkadaşının sosyal medya hesabını hackleyen dolandırıcılar, mesajla ulaştıkları Uzman Doktor Tarık Akar'a link göndererek "Hastalar seni şikayet etmiş" diyerek tuzağa düşürdü. Herşeyden habersiz linki tıklayan Akar'ın sosyal medya hesabı dolandırıcıların eline geçti. Suçlular hakkında şikayette bulunan Akar, meslektaşlarını dolandırıcılara karşı uyardı.

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Gastroenteroloji ve Hepatoloji alanında görev yapan uzman doktor Tarık Akar, dolandırıcıların hedefi oldu. Daha önce de Zonguldak'ta görev yapan ve başarılı ameliyatlarıyla adından söz ettiren Tarık Akar'a doktor bir arkadaşından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj ulaştı. Mesajda bir internet sitesi üzerinden hastaların kendisi hakkında şikayetler yazdığını ve bunları görmesi gerektiği şeklindeki mesajı okuyan Akar, iletilen linki tıkladı. Açılan sayfada kullandığı sosyal medya hesabının bilgilerini girdi. Ancak hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesap bilgilerini hızlıca değiştirerek Doktor Tarık Akar'ın ulaşmasına engel oldu.

Hesabının ele geçirilmesi üzerine yakın arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunan Akar, Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Bazı doktor arkadaşlarının da bu yöntemle hesaplarının ele geçirildiğini ve kazanç sağlanmış gibi gösterilerek banka dekontları paylaşılarak takipçilerini inandırmaya çalıştığını anlatan Akar, mağduriyetlerin önüne geçmek için sosyal medya hesabı kullanan hastaların da dikkatli olmasını istedi.

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