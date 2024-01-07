Dolandırıldığını anlayan vatandaşa atılan mesaj pes dedirtti | Video 07.01.2024 | 11:36 Bursa’da tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kullanarak internet üzerinde hayali ürün satarak onlarca kişiyi dolandırdı. Mağdurların gerçeği fark etmesi üzerinde dolandırıcılardan gelen “Geçmiş olsun” mesajı pes dedirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılar Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir firmanın görsellerini ve logosunu kopyaladı. İnternet siteleri üzerinden ilan veren dolandırıcılar onlarca kişiye hayali ürün sattı. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu gerçek firmaya bildirdi. İşletme sahibi Aykut Gülenç yaşanan olayın üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisine birçok mağdurdan mesaj geldiğini belirten Gülenç, "Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICI TESELLİDE BULUNDU

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir mağdur "Dolandırıldım sanırım" mesajı attı. Mağdura cevap olarak "Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim" yazan dolandırıcılara "Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın. Ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum" mesajı üzerine dolandırıcılar alay eder gibi "Geçmiş olsun. Kolay gelsin" yazdı.