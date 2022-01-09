Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Donan göl üzerinde futbol keyfi | Video 09.01.2022 | 21:18
00:51
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video 09.01.2022 | 20:41
04:48
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın | Video 09.01.2022 | 17:46
03:05
Antalya'da tramvayın altında kalan kadın ağır yaralandı | Video 09.01.2022 | 17:09
01:13
Samsun'da iş kazası! Kereste makinesinin pervanesi boynunu kesti | Video 09.01.2022 | 15:58
01:15
Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu | Video 09.01.2022 | 15:58
01:02
Tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 09.01.2022 | 15:48
01:16
Sultangazi'de babasından dayak yiyen çocuk 4'üncü kattan atladı | Video 09.01.2022 | 15:48
01:28
Kaybolan zihinsel engelli adam 15 saatin sonunda bulundu | Video 09.01.2022 | 15:46
00:25
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada | Video 09.01.2022 | 15:47
02:02
04:31
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti | Video 09.01.2022 | 15:01
01:06
18 yaşındaki tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada | Video 09.01.2022 | 15:01
00:18
Trabzon’da horoz dövüşü operasyonu | Video 09.01.2022 | 15:24
00:30
“Turist” süsü vererek iş yerlerini soydu... Kısa sürede yakalandılar | Video 09.01.2022 | 14:30
00:28
Hepsini piyasaya sürecekti! Serum şeklinde uyuşturucularla yakalandı 09.01.2022 | 14:29
01:03
03:45
Kar manzarası ile mest eden Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 09.01.2022 | 12:34
05:24
02:16
Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu | Video 09.01.2022 | 13:46
10 Ocak Gazeteciler günü ve idareciler günü nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde etkinlik düzenlendi.