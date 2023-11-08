"Duba yok" diyerek Jandarmaya kafa tutan kişi, hapis cezası almış | Video

Son zamanlarda sosyal medyada en çok izlenen video haline gelen ve 'Duba yok, bir şey yok' diyen Abdullah Kaya'nın yargılandığı mahkemeden hapse mahkum edildiği ortaya çıktı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre Jandarma ekiplerin hakaret ederek görevini yaptırmayan Abdullah Kaya'nın toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı belirlendi.