Video Yaşam Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video
Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video

Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video

19.05.2022 | 15:31

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Edirne’de düğün sahibinin mahalle gençlerine bahşiş vermemesi sebebiyle çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Edirne'nin Menderese Alibey Mahallesi'nde gelin ve damadın düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç düğün sahibinden 'bahşiş' istedi. Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"SOPALAR, TAŞLAR, BIÇAKLAR, SİLAHLAR VARDI"
Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, "Para istediler ve ardından düğünü attılar. Her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN PARA VE ALKOL İSTEDİLER"
Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, "Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım" dedi.

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