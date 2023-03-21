Video Yaşam Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video

21.03.2023 | 11:54

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
50 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkışla ilçesi Sivri alan köyündeki mezarı başında anma programı düzenledi. Programa Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, Aşık Veysel'in yakınları, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Aşık Veysel Şatıroğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Aşık Veysel Müzesine geçilerek müze gezildi.

"İNANILMASI GÜÇ, ÇOK ZORLU BİR HAYAT YAŞAMIŞ"
Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Aşık Veysel'in inanılması güç çok zorlu bir hayat yaşadığını ifade ederek, " Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından anma etkinlikleri programına alınmış Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edilmiştir. Aşık Veysel Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş ama tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya mâl olmuş bir şahsiyettir. İnanılması güç çok zorlu bir hayat yaşamış. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş. Bir çok ızdırabı yaşamış ve buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş, büyük şair halk edebiyatçısı ve düşünürdür" şeklinde konuştu.

"DOSTLAR ONU HATIRLIYOR"
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer, yaptığı kısa konuşmada Şatıroğlu'nun kızı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek "dostlar onu hatırlıyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 03:12
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 21.03.2023 | 11:54
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:48
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.03.2023 | 11:44
Eve gelince hayatının şokunu yaşadı! 300 bin liralık ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada | Video 03:19
Eve gelince hayatının şokunu yaşadı! 300 bin liralık ziynet eşyasını çalan hırsızlar kamerada | Video 21.03.2023 | 11:21
Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii böyle görüntülendi | Video 04:17
Yeniden ibadete açılmak için gün sayan tarihi Vaniköy Camii böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 11:19
Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü | Video 01:11
Araç kiralama şirketinde çıkan yangın otomobillere sıçramadan söndürüldü | Video 21.03.2023 | 11:08
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video 00:28
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyonda 9 tutuklama | Video 21.03.2023 | 11:10
Şişli’de iki arkadaşın yumruklu ve bıçaklı kavgası kamerada | Video 00:52
Şişli’de iki arkadaşın yumruklu ve bıçaklı kavgası kamerada | Video 21.03.2023 | 11:08
Araç torpidosundan 3 kilonun üzerinde kokain çıktı | Video 01:02
Araç torpidosundan 3 kilonun üzerinde kokain çıktı | Video 21.03.2023 | 10:34
Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti | Video 07:52
Kapadokya’da görsel şölen kaldığı yerden devam etti | Video 21.03.2023 | 10:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Mart 2023 Salı atv izle! | Video 21.03.2023 | 10:27
Şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı | Video 00:53
Şüpheli yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı | Video 21.03.2023 | 10:06
Mersin’de 12’si suikast tabancası 84 silah ele geçirildi | Video 02:04
Mersin'de 12'si suikast tabancası 84 silah ele geçirildi | Video 21.03.2023 | 10:02
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: “Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” | Video 02:55
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: “Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” | Video 21.03.2023 | 10:01
Sultanbeyli’de park yeri kavgası kamerada | Video 01:00
Sultanbeyli'de park yeri kavgası kamerada | Video 21.03.2023 | 09:41
Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: Deprem o kadar şiddetliydi ki kapıdan beni içeri fırlattı | Video 03:29
Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: "Deprem o kadar şiddetliydi ki kapıdan beni içeri fırlattı" | Video 21.03.2023 | 09:51
İstanbul’da bir garip olay: Önce masadaki yemeği yedi, ardından kamerayı kırdı | Video 02:29
İstanbul'da bir garip olay: Önce masadaki yemeği yedi, ardından kamerayı kırdı | Video 21.03.2023 | 09:25
Adana’daki çete operasyonunda 8 tutuklama | Video 02:44
Adana’daki çete operasyonunda 8 tutuklama | Video 21.03.2023 | 08:50
Otlaktan dönen 25 koyun yolda bir bir öldü | Video 00:28
Otlaktan dönen 25 koyun yolda bir bir öldü | Video 21.03.2023 | 09:19
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:50
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı | Video 21.03.2023 | 09:16
Ceyhan’da ’Dündarlar’ suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video 01:18
Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama | Video 21.03.2023 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA