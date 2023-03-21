Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
"İNANILMASI GÜÇ, ÇOK ZORLU BİR HAYAT YAŞAMIŞ"
Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Aşık Veysel'in inanılması güç çok zorlu bir hayat yaşadığını ifade ederek, " Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından anma etkinlikleri programına alınmış Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edilmiştir. Aşık Veysel Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş ama tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya mâl olmuş bir şahsiyettir. İnanılması güç çok zorlu bir hayat yaşamış. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş. Bir çok ızdırabı yaşamış ve buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş, büyük şair halk edebiyatçısı ve düşünürdür" şeklinde konuştu.
"DOSTLAR ONU HATIRLIYOR"
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Hayriye Özer, yaptığı kısa konuşmada Şatıroğlu'nun kızı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek "dostlar onu hatırlıyor" dedi.
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