Video Yaşam Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video

Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video

02.12.2022 | 14:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:55
Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video 02.12.2022 | 14:36
Maltepe’de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02:27
Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu | Video 02.12.2022 | 14:24
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 01:12
Otomobili ile kamyonet arasında sıkıştı! O anlar kamerada | Video 02.12.2022 | 14:35
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 00:51
Fabrikanın bahçesinde işçinin koluna yorgun mermi isabet etti | Video 02.12.2022 | 14:24
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 00:54
Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu | Video 02.12.2022 | 14:03
Son Dakika: Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 01:20
Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video 02.12.2022 | 13:57
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 17’ye düştü | Video 03:34
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 17'ye düştü | Video 02.12.2022 | 13:42
Müge Anlı’da ağızları açık bırakan olay! Karıma ’Eminönü’ndeyim dedim, Emine’deyim anladı, evi terketti 08:51
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! "Karıma 'Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı, evi terketti" 02.12.2022 | 12:52
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 03:16
Cenazede kurşun yağdırdı, benzin istasyonunda öldüresiye darp edildi | Video 02.12.2022 | 12:28
Yan yana ilerleyen motosiklet sürücüleri otomobile çarptı! Metrelerce böyle savruldular | Video 00:35
Yan yana ilerleyen motosiklet sürücüleri otomobile çarptı! Metrelerce böyle savruldular | Video 02.12.2022 | 12:28
Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 00:49
Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video 02.12.2022 | 12:28
Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:17
Samsun limanında yağ tankı bomba gibi patladı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 02.12.2022 | 12:29
Okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden Eylül’ün davasında karar açıklandı | Video 04:48
Okul servisinin altında kalarak hayatını kaybeden Eylül’ün davasında karar açıklandı | Video 02.12.2022 | 12:04
Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 01:01
Galata köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı | Video 02.12.2022 | 11:34
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02:52
Sivas’ta korkutan yangın! Bir kişi yanmaktan son anda kurtarıldı | Video 02.12.2022 | 11:45
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 00:57
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı | Video 02.12.2022 | 11:33
SON DAKİKA: Samsun Limanı’nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video 01:30
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda patlama: Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi! | Video 02.12.2022 | 11:37
Şanlıurfa’da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video 01:11
Şanlıurfa'da JASAT’tan dolandırıcılara operasyon: 2 tutuklu | Video 02.12.2022 | 11:26
Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 00:28
Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video 02.12.2022 | 11:26
Beylikdüzü’nde iki genç kız kavga etti, arkadaşları çekip paylaştı | Video 00:22
Beylikdüzü'nde iki genç kız kavga etti, arkadaşları çekip paylaştı | Video 02.12.2022 | 11:09

Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Hakan Köksal'ın ise ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'da dün termik santralin bahçesine düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam'ın Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Sağlam'ın ve Köksal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi.

Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.

Diğer yandan, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki pilot ve iş adamı Hakan Köksal'ın, ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA