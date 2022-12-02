Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Bursa'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Burcu Sağlam son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Hakan Köksal'ın ise ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi.
Diğer yandan, uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki pilot ve iş adamı Hakan Köksal'ın, ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.