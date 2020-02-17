Video Yaşam E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video

E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video

E-5’te motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada | Video
17.02.2020 | 09:43

Bahçelievler E-5'te römorklu motosikletin üzerine binen 6 kişi yürekleri ağza getirdi. Aralarında iki çocuk ve 3 kadının olduğu tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde E-5 Yenibosna Ankara istikametinde meydana geldi. Kasalı motosiklete binen 3’ü kadın, 2’si çocuk toplam 6 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptığı görüldü. Yoğun trafikte herhangi güvenlik önleminin alınmadığı yolculukta, kimsenin düşmemesi faciayı önledi. Tehlikeye aldırış etmeden yoğun trafikte giden sürücü, hem yanındaki hem de diğer sürücüleri canını hiçe sayarak ilerlemeye devam ettiği görüldü.

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