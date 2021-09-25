Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada

Konya'nın Meram ilçesinde dün meydana gelen kazada 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ve 16 yaşındaki arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybettiği kaza anı trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün gece merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında meydana gelen kazada, ehliyetsiz Abdülkadir Öz (17) idaresindeki 42 ATG 91 plakalı kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (45) idaresindeki 42 ABK 570 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçtaki Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



'ARKADAŞIMIZA GİDİP GELECEĞİZ DEMİŞ'



Irmak Altuntaş'ın annesi Serpil Altuntaş ifadesinde, "Eda Naz kızımın arkadaşı olur. Eda Naz bizde kalmak için annesinden izin almış ve dün akşam bizdeydi. 23.00 sıralarında uyuduğumda kızım ve arkadaşı evdeydi. 02.00 sıralarında uyandığımda kızlar evdeydi ve hazırlanmış dışarı çıkıyorlardı. Irmak'a nereye gidiyorsunuz kızım? dediğimde 'Bir arkadaşıma gidip hemen geri geleceğiz' dedi. Kızım gece eve gelmedi. Sabah işe gittiğimde kızlar evde yoktu. Polis merkezinden aradıklarında kazayı öğrendim" dedi.





Eda Naz'ın annesi Meral Yıldırım ise, "Kızım arkadaşı Irmak'ta kalmak için izin istedi. Bende Irmak'ın annesini tanıdığım için izin verdim. Kızım orada kaldı. Sabah polis tarafından arandığımda kazadan haberim oldu" ifadelerini kullandı.



KAZA ANI KAMERADA



Eda Naz ve Irmak'ın öldüğü kaza anı ise trafik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kız arkadaşların içerisinde bulunduğu otomobilin kontrollü geçişin olduğu kavşakta hiç yavaşlamadığı, çarpışma sırasında savrulan otomobildeki Eda Naz ve Irmak'ın araçtan savrulduğu görülüyor.