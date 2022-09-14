Elazığ’daki Dipsiz Göl'ün suyu yazın soğuk, kışın sıcak | Video

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Elazığ kent merkezinde bulunan ve efsanelere konu olan Dipsiz Göl, doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
Mahalle sakinlerinden Rabia Delibalta, "Burası Aksaray Mahallesi'nde bulunuyor. Yıllardır Dipsiz Göl olarak biliniyor. Gölün özelliği suyun alttan kaynamasıdır. Eskiden burası açıkmış, sonradan böyle etrafı yapılmış, daha toplulaştırılmış. Dedelerimizden bile önce burası varmış. Burada bizim duyduğumuza göre, bir düğün halayından bir grup batmış, gidip Sivrice'den çıkmış diyorlar. Buraya gelen herkes çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Su olan her yer güzel. Gölün suyu kışın sıcak, yazın daha serin oluyor. Kışın elimizi vurduğumuzda suya bayağı sıcak. İnsan yutmuyor, çocuklar suya girdiğinde yarıya kadar yani bacaklarına kadar batıyor. Burada balıklar da var. Önceden gölün kendi balıkları daha çoktu, çingene olarak bilinen balıklar vardı. O balıkları sonradan göle atılan diğer balıklar yemiş biraz ama yine de gölde o balıklardan var. Dünyada ya da Türkiye'de sadece iki yerde varmış o balıklardan. Şu anda çingene balığı var, çıkıyorlar bazen, onlar da diğer balıklardan saklanıyorlar korktukları için" dedi.