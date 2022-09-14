Video Yaşam Elazığ’daki Dipsiz Göl'ün suyu yazın soğuk, kışın sıcak | Video
Elazığ’daki Dipsiz Göl'ün suyu yazın soğuk, kışın sıcak | Video

Elazığ’daki Dipsiz Göl'ün suyu yazın soğuk, kışın sıcak | Video

14.09.2022 | 11:13

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Elazığ kent merkezinde bulunan ve efsanelere konu olan Dipsiz Göl, doğal güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

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Aksaray Mahallesi'nde bulunan Dipsiz Göl, doğal oluşumu ve çeşitli özellikleriyle dikkat çekiyor. Müstakil bir evin bahçesinde yer alan Dipsiz Göl, dipten gelen su kaynağı ile besleniyor. Kaynayan su yazın soğuk, kışın sıcak olma özelliği ile dikkat çekerken, göl içinde değişik türden balıklara da ev sahipliği yapıyor. Efsanelere göre, geçmiş yıllarda düğünde halay çeken bir grubun gölün içine düştüğü ve yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Hazar Gölü'nde bulunduğu rivayet ediliyor. İlk kez görüntülenen Dipsiz Göl'ün yapılacak olan çalışmaların ardından turizme kazandırılması hedefleniyor.
Mahalle sakinlerinden Rabia Delibalta, "Burası Aksaray Mahallesi'nde bulunuyor. Yıllardır Dipsiz Göl olarak biliniyor. Gölün özelliği suyun alttan kaynamasıdır. Eskiden burası açıkmış, sonradan böyle etrafı yapılmış, daha toplulaştırılmış. Dedelerimizden bile önce burası varmış. Burada bizim duyduğumuza göre, bir düğün halayından bir grup batmış, gidip Sivrice'den çıkmış diyorlar. Buraya gelen herkes çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Su olan her yer güzel. Gölün suyu kışın sıcak, yazın daha serin oluyor. Kışın elimizi vurduğumuzda suya bayağı sıcak. İnsan yutmuyor, çocuklar suya girdiğinde yarıya kadar yani bacaklarına kadar batıyor. Burada balıklar da var. Önceden gölün kendi balıkları daha çoktu, çingene olarak bilinen balıklar vardı. O balıkları sonradan göle atılan diğer balıklar yemiş biraz ama yine de gölde o balıklardan var. Dünyada ya da Türkiye'de sadece iki yerde varmış o balıklardan. Şu anda çingene balığı var, çıkıyorlar bazen, onlar da diğer balıklardan saklanıyorlar korktukları için" dedi.

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