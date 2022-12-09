Elazığ'daki 'Silindir' Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Silindir Operasyonu' kapsamında Elazığ ve Bingöl'de gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 50 ilde 3 gün önce 'Silindir Operasyonu' düzenlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ ve Bingöl'de eşzamanlı olarak polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 3 tabanca, 7 bıçak, çok sayıda fişek, nakit para ve uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.