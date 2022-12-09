Video Yaşam Elazığ'daki 'Silindir' Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Elazığ'daki 'Silindir' Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Elazığ'daki 'Silindir' Operasyonu'nda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

09.12.2022 | 12:03

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İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Silindir Operasyonu' kapsamında Elazığ ve Bingöl'de gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 50 ilde 3 gün önce 'Silindir Operasyonu' düzenlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ ve Bingöl'de eşzamanlı olarak polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek, 3 tabanca, 7 bıçak, çok sayıda fişek, nakit para ve uyuşturucu ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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