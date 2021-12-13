Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Başkent'te itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı | Video 13.12.2021 | 16:17
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Bingöl’de kayalıklarda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı | Video 13.12.2021 | 15:10
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İstanbul'da '6 ülkeye hayali ihracat' operasyonu: 28 gözaltı | Video 13.12.2021 | 14:05
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Tanzanyalılara erik dalı ve horon öğretti | Video 13.12.2021 | 13:52
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Erzincan’da köyün içine giren ayı böyle görüntülendi | Video 13.12.2021 | 10:49
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Bartın’da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı | Video 13.12.2021 | 10:58
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Göle’den kartpostallık kar manzaraları | Video 13.12.2021 | 10:58
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Pendik’te bir alışveriş merkezinde yangın paniği | Video 13.12.2021 | 12:03
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Hatay'da kripto para üretim makinesi operasyonu | Video 13.12.2021 | 11:47
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Iğdır'da buzlanma kazaya neden oldu | Video 13.12.2021 | 10:40
BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının ardından ortaya atılan skandal iddialar magazin gündeminde yankılanmaya devam ederken, Erkan Özerman'dan yeni bir skandal geldi. Best model yarışmacılarının "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" iddialarının ardından ünlü menajerin bir videosu ifşa oldu. Özerman, söz konusu videoda podyumdaki mankenlere küfür ediyor. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi büyüyor. İşte o anlar...