Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video

BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının ardından ortaya atılan skandal iddialar magazin gündeminde yankılanmaya devam ederken, Erkan Özerman'dan yeni bir skandal geldi. Best model yarışmacılarının "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" iddialarının ardından ünlü menajerin bir videosu ifşa oldu. Özerman, söz konusu videoda podyumdaki mankenlere küfür ediyor. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi büyüyor. İşte o anlar...