Video Yaşam Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı | Video
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı | Video

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı | Video

17.10.2021 | 15:43

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde birlikte alkol aldığı erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra Manavgat Şelalesi’nden atlayan İ. A., itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, İ. A. erkek arkadaşı F. Ş. ile birlikte Manavgat Büyük Şelale Mevkiinde Şelalenin 50 metre yukarısında alkol almaya başladı. Alkolünde etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında İ. A. intihar edeceğini belirterek ırmağa girdi ve açılmaya başladı. Akıntı ile hızla ilerleyen İ. A. kısa sürede Şelalenin Çağlayan üzerinde bulunan kayaya gelerek kayaya tutundu. Bu sırada erkek arkadaşı F. Ş. de yüzerek yanına geldi. İ. A. erkek arkadaşının ısrarına rağmen Çağlayan'dan aşağıya atlarken erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı.

Şelalede bulunanların şaşkın bakışları arasında yaşanan olayın ardından itfaiye kurtarma ekibi ve bazı vatandaşlar ırmağa atlayarak İ. A. ve F. Ş.'yi kıyıya çıkardı.

112 sağlık ekibi ve Jandarmanın da yardımıyla kayalıklara çıkarılan İ. A. ve F. Ş. kontrol amaçlı olarak hastaneye götürülürken İ. A.'nın görevlilere uzun süre direndiği gözlendi.

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