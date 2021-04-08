Erzincan'da kurtla dağ keçisi arasındaki ölümcül mücadele kamerada

Erzincan'da bir kurdun, yaban keçisi arasındaki kovalamaca ve ölümcül mücadele kameraya saniye saniye böyle yansıdı...

Erzincan'da bir kurdun, yaban keçisi avı anı bir av rehberi tarafından saniye saniye kaydedildi. Eşine belgesellerde rastlanılan kovalamacadan zaferle çıkan kurt ağzında avıyla gözden kayboldu.

Erzincan'ın güney kesimlerini kaplayan Munzur Dağları?nda doğa gezisine çıkan profesyonel Av Rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu görünce yanında ki kamera ile olayı kayıt altına almaya başladı. O anları saniye saniye kaydeden Akoğlu, zorlu kış şartlarında kar üzerinde kurdun dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra avının yakalamasını taşımasını görüntülemeyi başardı.

