Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video 03.04.2024 | 09:06 Erzincan’da tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığınca, Erzincan il merkezinde tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak Aralık 2023 ayından itibaren başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada 44 sayfa noter alım satım evrakları ve kimlik fotokopisi, 12 adet senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, 1 adet senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, 1 adet elle yazılmış alacak verecek kağıdı, 6 adet dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.