Video Yaşam Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video
Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video

Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video

03.04.2024 | 09:06

Erzincan’da tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığınca, Erzincan il merkezinde tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak Aralık 2023 ayından itibaren başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada 44 sayfa noter alım satım evrakları ve kimlik fotokopisi, 12 adet senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, 1 adet senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, 1 adet elle yazılmış alacak verecek kağıdı, 6 adet dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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