Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde makas atarak hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen pikap sürücüsü, yaşlı çiftin bulunduğu araca çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
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