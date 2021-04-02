Video Yaşam Esenyurt'ta dehşet anları; otomobil kadınlara çarpıp manava girdi | Video

Esenyurt'ta dehşet anları; otomobil kadınlara çarpıp manava girdi | Video

Esenyurt'ta dehşet anları; otomobil kadınlara çarpıp manava girdi | Video
02.04.2021 | 14:01

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Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çöp konteynerlerine çarpıp manava girdi. Bu sırada manav önündeki 2 kadın da otomobil ve savrulan konteynerlerin çarpmasıyla yaralandı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan feci kaza, saat 07.00 sıralarında Esenyurt'un Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil çöp konteynerlerine çarptıktan sonra manava daldı. Bu sırada manav önünde bulunan kadınlar da otomobil ve konteynerlerin çarpmasıyla savruldu. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, 1'i ağır 2 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"OKULUN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR TÜMSEK YOK"
Kazayı gören çevredeki dükkanın sahiplerinden Feyzullah Uçar, "Burada yaşanan kaza, tamamen eksikliklerden kaynaklıdır. Okul çıkışının olmasına rağmen hiçbir tane tümsek yok. Kazada 2 yaralımız var. Buranın 100 metre ilerisinde okul var. Okulun giriş ve çıkışlarının olmasına rağmen hiçbir tümsek yok. Tümsek olmaması yüzünden araçlar kontrolsüz bir şekilde geçiyor" dedi.

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