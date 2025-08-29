Esenyurt’ta miras meselesi: Tartıştığı ablasının arabasının camını çekiçle kırdı | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, iddiaya göre 'miras meselesi' yüzünden tartıştığı ablasıyla eniştesinin aracının camını çekiçle kırıp ölüm tehditleri savurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE BAĞIRDI"
Olayın yaşandığı sokakta oturan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Babası vefat etmeden hakkınızı vereyim demiş. Şahısta kabul etmemiş. Kardeşinin arabasının camlarını kırdı. Öyle bir olay yaşandı. Kardeş kız kardeşine bir şey bırakmak istemiyor. O istiyor bütün malı. Sonra da böyle bir kavga oluştu. Ben 1 kez gördüm başka da görmedim. Motorun levyesiyle kırdı. Motorla gelip dönüyor. Cama vurup camların ikisini de kırıp gidiyor" dedi.
Olay yerinden bir diğer vatandaş ise, " Geldi arabaya vurdu, çekici içine atıp kaçtı. Çekiçle vurdu. 'Ben sizi öldüreceğim, sizi sağ bırakmayacağım diye bağırıyor" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
01:23
Bursa'da tır ve kamyonların karıştığı zincirleme kaza | Video 29.08.2025 | 12:05
00:38
06:33
Samsun'daki otobüs kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.08.2025 | 09:47
00:42
04:21
04:12
Ayvalık'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.08.2025 | 08:48
02:18
00:24
01:50
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu: Rüyamda gördüğüm gibi oldu 29.08.2025 | 00:08
02:56
01:22
01:25
Fatih'te vahşet! Kuyuda bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltında | Video 28.08.2025 | 16:22
04:02
Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video 28.08.2025 | 15:41
01:55
01:04
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti | Video 28.08.2025 | 15:13
02:22
Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen naaş için hassas çalışma | Video 28.08.2025 | 15:13
03:01
Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video 28.08.2025 | 14:47
01:29
Bursa'da orman yangını böyle görüntülendi | Video 28.08.2025 | 14:47