Video Yaşam Esenyurt'taki tekel bayii katliamıyla ilgili flaş gelişme | Video
Esenyurt'taki tekel bayii katliamıyla ilgili flaş gelişme | Video

Esenyurt'taki tekel bayii katliamıyla ilgili flaş gelişme | Video

03.08.2023 | 10:18

Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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