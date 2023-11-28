Eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden tedbir | Video
Cezaevinde eşi Engin Polat'ı arayıp ''İntihar etmek istiyorum'' diyen Dilan Polat için cezaevindeki önlemler artırıldı. 24 saat sıkı yönetime alınan ve kantinden aldığı her şey kontrol edilen Polat için cezaevi psikoloğu devreye girdi.
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