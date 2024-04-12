Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video
Hırsızlık yapmak için Eskişehir'den Bursa'ya gelen 2 şüpheli kadın polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
HIRSIZLIK YAPTIKTAN SONRA KENDİLERİNİ BEKLEYEN ARACA BİNEREK UZAKLAŞIYORLAR
Hırsızlık yapan şüphelilerin daha önceden belirledikleri yere giderek kendilerini bekleyen hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Yapılan takip sonrası şüphelilerin hırsızlıktan yaklaşık 2 gün sonra yine merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ne geldiklerini kaydedildi. Bursa'ya girdikleri gibi polis tarafından takibe alınan 2 şüpheli kadın Alemdar Mahallesi'nde yine hırsızlık için bir eve girmek üzereyken kısa sürede kıskıvrak yakalandı.
Sorgusu tamamlanan iki kadın hırsız adliyeye sevk edildi.
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