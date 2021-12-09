Ev küle döndü, Türk Bayrağı zarar görmedi | Video

Bursa'da bir apartmanda meydana gelen ev yangını korkuttu. Evden yükselen alevlere aldırış etmeyen vatandaş ise kameraya yansıdı. Yangında Türk bayrağı'nın zarar görmemesi dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairenin üst katındaki vatandaşın alevlere aldırış etmeden çocuğuyla yangını izlediği görüntüler ise izleyenleri şaşırttı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, camda asılı olan Türk Bayrağı'nın alevlerden etkilenmediği görüntülenirken, itfaiye ekipleri Türk Bayrağı'nı güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı.