Video Yaşam Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video
Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video

Eve misafirliğe çağırıp, akrabasının evine hırsız gönderdi! Altınların ele geçirildiği operasyon kamerada | Video

23.10.2022 | 12:34

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları tarafından misafir edilen yaşlı kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldılar. Hırsızların peşine döşen polis ekipleri, hem hırsızları yakaladı hem de altın ve paraları sahibine teslim etti.

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Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda, ilçede yaşayan 56 yaşındaki R.B.' isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen M.Ç. altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. Aynı zamanda R.B.'nin akrabası olan M.Ç., hazırladıkları plana, E.Y.'ninde Diyarbakır'dan tanıdığı 'Bezo' lakaplı L.Ç.'yide dahil etti.

KİRALIK HIRSIZLA AKRABA İHANETİ
Hırsızlık şüphelileri yaptıkları planda M.Ç., akrabası olan yaşlı kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları 'Bezo' lakaplı hırsız L.Ç. ise evde bulunan 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı. Hırsızlık olayından sonra M.Ç. evde oyaladığı R.B.'yi evine gönderirken, şüpheliler ise kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., evdeki ziynet ve paraların olmadığını fark ettikten sonra altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.'ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G. annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.

POLİS, İNCE ELEYİP SIK DOKUDU
Bunun üzerine Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

ALTIN VE PARANIN TAMAMI BULUNUP SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Konu ile ilgili olarak yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A.(42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul'da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır'dan çağrılan L.Ç.'nin 50'ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"NE BİZ UYUDUK NE DE POLİS EKİPLERİ UYUDU"
Tekirdağ Polisine defalarca teşekkür eden E.G. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun" dedi.

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