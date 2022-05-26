Video Yaşam Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video

Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video

26.05.2022 | 16:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: Sustum ama artık dayanamadım | Video 35:56
Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: "Sustum ama artık dayanamadım" | Video 26.05.2022 | 17:02
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 00:15
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 26.05.2022 | 16:52
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 01:56
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 26.05.2022 | 16:34
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 02:50
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 26.05.2022 | 16:06
Beyazıt’taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 05:42
Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 26.05.2022 | 15:54
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 04:36
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03:04
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 15:33
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 00:23
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 02:58
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul’da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 05:06
İstanbul'da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 26.05.2022 | 14:07
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 12:53
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 00:57
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen’e dokunan Zuhal Topal’ın bakışları olay oldu | Video 00:48
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video 26.05.2022 | 13:58
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 03:05
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Ambulans boş diyenlere, Bak bakalım hasta var mı, yok mu? diyerek tepki gösterdi 00:39
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! "Ambulans boş" diyenlere, "Bak bakalım hasta var mı, yok mu?" diyerek tepki gösterdi 26.05.2022 | 12:28

Bursa’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğalgazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.'nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.'nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğünde sürerken N.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA