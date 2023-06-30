Video Yaşam Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video

Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video

30.06.2023 | 14:08

Bursa'nın İnegöl İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Alanyurt Esentepe Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri yılanı yoğun uğraşlar sonucu yakaladılar. Aparatla yakalanan yılan doğaya salındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Suç örgütü üyesi TIR’ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 00:15
Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde yakalandı | Video 30.06.2023 | 14:21
Eşini ve eşinin kardeşini katleden zanlı ’Borç’ tartışması yüzünden öldürmüş! | Video 01:20
Eşini ve eşinin kardeşini katleden zanlı 'Borç' tartışması yüzünden öldürmüş! | Video 30.06.2023 | 14:13
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 01:44
Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video 30.06.2023 | 14:08
Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video 01:07
Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video 30.06.2023 | 13:55
Adıyaman’da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 00:39
Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.06.2023 | 13:48
Katar’dan gelen aile otomobilleriyle çekiciye arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 01:23
Katar'dan gelen aile otomobilleriyle çekiciye arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 30.06.2023 | 13:32
İzmir’de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video 02:17
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video 30.06.2023 | 13:35
Hatay’da feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu | Video 01:00
Hatay'da feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu | Video 30.06.2023 | 13:32
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 03:12
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 30.06.2023 | 12:01
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 02:10
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 30.06.2023 | 12:42
Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu | Video 01:24
Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu | Video 30.06.2023 | 12:42
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 00:21
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 30.06.2023 | 12:42
Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 01:05
Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 30.06.2023 | 13:03
TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:15
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:42
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:15
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:16
Boşanma aşamasındaki eşi başından vurdu, 7 gün sonra hastanede öldü | Video 01:14
Boşanma aşamasındaki eşi başından vurdu, 7 gün sonra hastanede öldü | Video 30.06.2023 | 12:02
Esenyurt’ta 5 katlı binadan alevler yükseldi: Yangın 2 binaya daha sıçradı | Video 02:50
Esenyurt’ta 5 katlı binadan alevler yükseldi: Yangın 2 binaya daha sıçradı | Video 30.06.2023 | 12:00
Sultangazi’de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 01:43
Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.06.2023 | 11:17
Trabzon’da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video 01:48
Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video 30.06.2023 | 10:44
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:03
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA