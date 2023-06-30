Evin bahçesine giren yılan paniğe neden oldu | Video
Bursa'nın İnegöl İlçesi Esentepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Ekiplerin yakalama anı amatör kameraya yansıdı.
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