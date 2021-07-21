Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı, taşınması 3 yıl sürdü | Video

Gaziantep'te bir evin zemininde bulunan roma dönemine ait mozaikler için başlatılan kurtarma çalışmaları 3 yıl sürdü. 98 parçaya bölünen mozaikler, Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi'nde 2019 yılında bir evde bulunan ve Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü Ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası evin içerisinde ve avlusunda, zemininde 170 metrekare mozaik bulunduğunu tespit edilmiş. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin evde başlattığı kurtarma kazıları sırasında jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı. Yaklaşık 3 yıl süren mozaiklerin taşınma işlemi tamamlandı. 98 parçaya bölünen mozaikler Zeugma müzesinde sergilenecek. 3 yıl boyunca evlerine doğru dürüst girip çıkamadıklarını ve hiç misafir kabul edemediklerini söyleyen ev sahibi Erhan Yıldırım, mozaiklerin taşınmasının ardından rahatça evlerine girip çıktıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Farkında olmadan yıllarca büyük bir tarihi hazinin üstünde oturan aile şimdi yetkililerden kazı alanının eski haline dönmesini istiyor.

"BURASININ ALTINDA TARİHİ MOZAİKLERİ TESADÜFEN FARK ETTİK"

Ev sahibi Erhan Yıldırım "Zor bir süreçten geçtik 36 ay boyunca açık hapis hayatı yaşadık. Ne dışarıya ne de içeriye doğru dürüst giremiyorduk. Evimiz aile dostlarımız, arkadaşlarımız misafir kabul edemiyorduk. Çünkü burada kolluk kuvvetleri 24 saat nöbet tutuyordu. Onlara bir sıkıntı gelmesini istemiyorduk. Sağ olsunlar gayet anlayışlıydılar. Böyle bir eserin burada olduğunu bizde bilmiyorduk. 1980'li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı. Bizde böyle tarihi bir güzelliğin devlette kalmasını istiyorduk. Sağ olsun yetkililerin çalışmasıyla taşınma işlemi başarılı bir şekilde yapıldı" dedi.

"ROMA DÖNEMİNE AİT BİR KÖŞKMÜŞ"

Evlerinin Roma dönemine ait bir köşk yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burası roma dönemine ait bir köşkmüş bu mozaikler bir kültür varlığıdır. Bizde çok özen gösterdik bu süreçte bir sonraki nesile taşınması çok önemlidir. Şuan isteğimiz burasının yetkililer tarafından eski görünümüne kavuşturulmasıdır" şeklinde konuştu.

"ARTIK EVİMİZE RAHATÇA MİSAFİR KABUL EDECEĞİZ"

Artık evlerine rahatça misafir kabul edebileceklerinin altını çizen Yıldırım, "Artık evimize rahatça misafir kabul edeceğiz. Çünkü biz kimseyi kabul edemiyorduk. Bizde ayrılamıyorduk herhangi bir sıkıntı olmasın diye bahçede foto kapanlar vardı. Rahat değildik. Bölgemiz zaten başlı başına bir kültür varlığıdır. Anadolu'nun her yeri kültürdür" diye konuştu.