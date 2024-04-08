Video Yaşam Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video
Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video

Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video

08.04.2024 | 13:02

Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç, refüje çıkarken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.

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Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirle kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken, araçların boş olduğu facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.
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