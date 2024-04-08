Facianın eşiğinden dönüldü: Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı | Video
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT Otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün karıştığı kazada bir araç, refüje çıkarken, kazada facianın eşiğinden dönüldü.
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