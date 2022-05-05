Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video

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Fatih'te dün gece düğünden sonra alkollü oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ve yaralananların görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, yaşanan olayda 4 kişi gözaltına alındı.
"MİSAFİRLER İÇKİ İÇMEKTEN DELİRDİLER"
Düğün salonu sahibi Kadir Ürün ise, "Aşağıda olay oldu polis arkadaşlar geldi. Yardım ettiler, sonra gittiler işler daha da büyüdü yaralı oldu, yaralıyı hastaneye götürdüler. Misafirler içki içmekten delirdiler içki içince. İçki içenler haddini hesabını bilmiyor. Çok fena içiyorlar, içki içilen yerde huzur olmaz" dedi.
"BEN KURTARDIM KENDİMİ"
Kendini zor kurtardığını söyleyen Kadir Ürün, "Birinci seferinde çocuk kaçtı, ikincisinde benim üstüme yürüdü bende geri çekildim. Geri çekildim ben kurtardım kendimi. Ondan sonra yukarıdaki camı kırdı. Neyse polis arkadaşlara gittim ben çağırmaya bana yardım ettiler. Ondan sonra geldik buraya kan revan. O sırada ben polisleri çağırınca yaralıyı götürmüşler. Ben görmedim" şeklinde konuştu.