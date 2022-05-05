Fatih’te düğünden sonra çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video

Fatih'te dün gece düğünden sonra alkollü oldukları iddia edilen 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ve yaralananların görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, yaşanan olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne misafir olarak gelen bir grup kişi düğün salonunda alkol tükettikten sonra olay çıkardı. Büyüklerin araya girmesi ile sakinleşen ortam, aynı kişilerin bir daha olay çıkarmasıyla kavgaya dönüştü. Dışarıda devam eden kavgada bıçakların çekilmesiyle 3 kişi yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Kavga anı ve tarafların polislerle de tartıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.Düğün salonu sahibi Kadir Ürün ise, "Aşağıda olay oldu polis arkadaşlar geldi. Yardım ettiler, sonra gittiler işler daha da büyüdü yaralı oldu, yaralıyı hastaneye götürdüler. Misafirler içki içmekten delirdiler içki içince. İçki içenler haddini hesabını bilmiyor. Çok fena içiyorlar, içki içilen yerde huzur olmaz" dedi.Kendini zor kurtardığını söyleyen Kadir Ürün, "Birinci seferinde çocuk kaçtı, ikincisinde benim üstüme yürüdü bende geri çekildim. Geri çekildim ben kurtardım kendimi. Ondan sonra yukarıdaki camı kırdı. Neyse polis arkadaşlara gittim ben çağırmaya bana yardım ettiler. Ondan sonra geldik buraya kan revan. O sırada ben polisleri çağırınca yaralıyı götürmüşler. Ben görmedim" şeklinde konuştu.