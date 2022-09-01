Video Yaşam “Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video

“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video

01.09.2022 | 12:36

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İstanbul’un sekiz ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütünün “Finans Hücresi” çökertildi. 11 kişi, bölücü terör örgütüne aktarılması planlanan paralarla yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın "Finans Hücresi'ni" deşifre etti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tespitlerin ardından operasyonun düğmesine bastı.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un 8 ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi, bölücü terör örgütüne aktarılması planlanan paralarla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 225 bin lira, beş bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi. Dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişi sınır dışı edildi. Bir kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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